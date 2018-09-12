Житель Индии поразил своим отношением к мечети

Через 5 лет 59-летний индуист Рамвир Кашьяп все еще заботится о местной мечети

Когда гонения индуистского большинства на мусульман округа Музаффар в штате Уттар-Прадеш, Индия, в 2013 году привели к массовым человеческим жертвам, один из местных жителей с активной гражданской позицией собрал единомышленников и отстоял сельскую мечеть, не допустив ее уничтожения во время погромов, - пишет ИсламНьюс

Через 5 лет 59-летний индуист Рамвир Кашьяп все еще заботится о местной мечети, которой исполнилось уже 120 лет, хотя ее могли просто сравнять с землей во время вспышки насилия.

С тех самых пор мужчина считает своим долгом присматривать за культовым сооружением даже несмотря на то, что в деревне Нанхеда, где находится мечеть, нет ни единого приверженца ислама.

В частности, в свой обеденный перерыв Рамвир приходит с работы в культовое сооружение, делает там уборку. В преддверии Рамадана он обновляет побелку в помещении. «Моя вера учит меня уважать все места поклонения», – говорит житель Музаффарнагара.