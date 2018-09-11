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Новости » Ислам в вопросах

Что означает слово «ахунд»?

Читатель спрашивает: Что означает слово «ахунд»?

Ахундами традиционно называют теологов. В мусульманских странах это наименование используется с 15-го века. Впервые этот титул в отношении своего учителя Мовланы Фасихаддина Низами использовал знаменитый поэт Алишир Наваи (1441 - 1501). О происхождении этого слова существуют различные мнения. Большинство считают, что первая буква – «а», является кратким вариантом слова «ага». «Хунд» же происходит от слова «худа», что на древнем языке пехлеви означает «предводитель», или же от слова «хунда» (начитанный) на фарси. Таким образом, ахунд можно перевести или как «глава, предводитель», или же как «начитанный, образованный человек».

В мечетях ахундами называют теологов, руководящих религиозной общиной. В последние годы слово «ахунд» сменили на «имам». Таким образом, люди, исполняющие в мечетях обязанности ахунда, именуются «имам» или же «имам-джамаат».


Опубликовано:12 Сентябрь, 2018  12:22, ]]>Печать]]>
 
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