Названы самые счастливые и несчастливые страны мира

Уровень счастья в мире в 2017 году находился на самом низком уровне за последнее десятилетие.

Как передает Islam.az со ссылкой на РБК, об этом свидетельствуют данные опроса американского института Gallup.

Исследование показало, что число людей, которые говорят, что чувствуют стресс и беспокойство, растет.

Самой несчастливой страной исследователи назвали Центральноафриканскую республику, где боевые действия между разными группировками вынудили десятки тысяч человек покинуть свои дома.

На втором месте по уровню несчастья идет Ирак с показателем 59%. Кроме того, в списке есть Южный Судан (несчастны 55% населения), Египет (47%) и Иран (45%).

Лидерами по положительным эмоциями стали латиноамериканские страны. Так, первые три места в рейтинге самых счастливых стран заняли Парагвай (85% населения), Колумбия и Сальвадор (по 82%).

Отметим, что согласно опросу в Азербайджане только 19% населения назвали себя несчастливыми. Четверо из каждых 10 опрошенных в республике испытали трудности с ответом на вопрос о том, счастливы ли они или нет.

Социологи спросили взрослых людей в 147 странах о том, испытывали ли они позитивные эмоции днем ранее. Всего исследователи взяли более 145 тыс. интервью.