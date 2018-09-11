Искажения событий Ашура

На основе записей шехида Муртаза Мутахарри

"Техриф" (искажение) в арабском языке происходит от глагола "харифе", что означает "идти по следу" или "сворачивать с пути, по которому шло преследование", "отходить в сторону". Но есть различия в смыслах слова "техриф" и "изменение, преподнесение в другом виде". Различие состоит в том, что техриф - это изменение, сделанное заведомо со злым умыслом. Например, если вы преподносите какое-нибудь предложение, письмо или стих, не в том смысле, в котором оно задумано, а изменяете понимание содержания, то вы совершаете техриф. Есть два вида искажения: oдно их них - это словесное искажение, а другое - смысловое. Словесное искажение - это внешнее изменение письменной или устной мысли, то есть, удаление некоторых слов из чьего-нибудь выступления, добавление к нему слов или изменение их последовательности, приводящее к искажению смысла. При смысловом искажении слова не меняются, но из них делается вывод, совершенно противоречащий мысли автора. Хотя слова при таком искажении не меняются, но передают не мысли автора, а мысли искажающего.

В Священном Коране слово "техриф" упоминается в стихах, касающихся иудеев. Вспоминая историю, проясняется, что иудеи особенно "отличились" по части искажений. В Коране о них говорится как о народе, имеющим предрасположенность к искажениям. В стихе 75 суры "Багара" говорится: "Надеетесь, что они (иудеи) вам поверили? Ведь есть среди них такие, которые услышав и поняв слово Аллаха, умышленно исказят его".

Необходимо отметить, что бывают и текстовые искажения. Иногда может быть искажён обычный разговор, например, из двух собеседников один может исказить смысл их разговора. Но бывает так, что искажается текст, имеющий большое общественное значение. Например, слова и действия личностей (Пророк, имамы), которые имеют предопределяющее значение для людей по-разному искажаются со злым умыслом. Или же превратно истолковывается историческое событие, которое является школой нравственного воспитания. Такие искажения очень опасны.

События Кербала имеют большое общественное значение для людей, являются нравственной школой. Невозможно отрицать воспитательную роль этого события для формирования мировоззрения, нравственности. Подробности движения Имама Хусейна (а) должны быть донесены до людей без преувеличении и преуменьшений.

ФАКТОРЫ, ПОРОЖДАЮЩИЕ ИСКАЖЕНИЕ

Есть три причины, вызывающие искажения событий Кербалы. Первые две причины можно отнести ко всем значительным историческим событиям, они не ограничиваются только битвой Ашура, Третья же причина непосредственно связана с этой трагедией.

а) Первый фактор

Можно сказать, что все значительные исторические события подвергаются искажению драгами. Для того, чтобы превратно истолковать значение битвы Кербала враги приложили много усилий.

С первых же дней движения Имама Хусейна (а), Бани-Умая представил его как человека, покушающегося на Исламский халифат, как нарушителя мира и спокойствия в стране, как мятежника.

Когда по заданию Имама, Муслим прибыл в Куфе, чтобы взять с людей бей'ат, против него началась антипропагандисткая кампания. Муслима схватили, как "смутьяна" и казнили. Прежде, чем казнить Муслима, иби Зияд бессовестно сказал: "В этом городе люди жили в мире и согласии, а ты пришёл и посеял смуту". Безусловно, Муслим мужественно отверг все обвинения и раскрыл истину.

Затем, ибн Зияд применяет те же пропагандистские методы, собирает войско в Куфе и посылает его на Кербала. Казнив сторонников Имама Хусейна (а), он приказывает возить но городам головы казнённых, представляя их как мятежников. Караван, собранный из пленных семей шехидов, выставляется как караван мятежников или даже как семьи кафиров (вероотступников), напавших на Исламское государство. Но в течение короткого времени это искажение потеряло своё силу. Таким образом, враг не смог превратно истолковать это событие. Всё, что было искажено в событиях Кербалы. было сделано руками не врагов, а друзей.

б) Второй фактор

Второй фактор, вызывающий искажения, - это тенденция человека к гиперболизации национальных и религиозныхгероев, стремление превращать их в легенду. На протяжении всей истории такие факты. Например, обратите внимание на легенды, которые рассказываются об Иби Сине. Говорят, что Ибн Сина смог заметить на расстоянии 1 фарсаха (примерно б километров), как кто-то ел хлеб и даже сказал, что хлеб с маслом. Когда его спросили, как он узнал, что хлеб с маслом, он будто бы ответил, что над эти человеком кружатся мухи, и из этого он сделал вывод, что хлеб был с маслом. Конечно, это легенда, вымысел, так как если человек видит на таком расстоянии мух то он может увидеть и масло, и для этого совершенно не нужно делать выводы.

Также рассказывают о превосходной способности Ибн Сины слышать на большом расстоянии. Будто бы он, проживая в Исфахане, слышал, как медники стучат молотками в Кашане. Конечно, органы чувств человека, как бы они не были хорошо развиты, на такое не способны. Мусульмане рассказывают много легенд об Имаме Али (а) от избытка любви к нему. Одним из повествовании, известных в народе, является рассказ о том, будто бы Имам Али (а) в бою Хейбар одним ударом меча смог разрубить иудейского пехлевана Мерхеба вместе с его лошадью и даже разрезал землю под ними, я будто бы в это время Аллах призвал архангела Джабраила (а) и приказал ему в мгновение ока преградить путь этому мечу своим крылом, не то меч Али (а) разрубит земной шар и быка, поддерживающего рогами землю, а потом, разрубив и его, разрубит громадную рыбу на которой стоит бык. Джабраил (а) мгновенно подставил свое крыло под меч, и только этим смог остановить его, но крыло было ранено. Из-за этой раны Джабраил (а) в течение 40 дней не мог подняться в небо. Рассказывают также, что удар меча Али был настолько быстр, что иудейский пехлеван вначале ничего не почувствовал, и даже рассмеялся, что удар не попал в цель, но Имам Али (а) посоветовал ему пошевелить руками и ногами. Как только Мерхеб пошевелился, он распался на две части!

О Хазрете Аббасе рассказывают такую легенду: будто бы он в войне Суффейн (учтите, что он не достиг 15 летнего возраста), схватив за пояс, подбросил в небо друг за другом 80 вражеских воинов, причём, когда он подбрасывал 80-го человека, первый ещё не упал на землю. Потом он быстро обнажил меч и но мере падения врагов рубил их мечом на две части. Такие рассказы являются плодом народной фантазии и его склонности к сказительству. Такого рода вымыслы вместо того, чтобы возвысить религиозного деятеля, создавая нереальный мифологический образ, порождают не веру, а сомнение в душах людей. Именно поэтому мы не должны допускать, чтобы события Ашура превратились в сказку или легенду.

в) Третий фактор

Третий фактор, порождающий измышления, относится только лишь к движению Имама Хусейна (а). Уже 1400 лет наши учёные и святые каждый год вспоминают трагедию и обсуждают нас вспоминать об этом событии. Почему же Пророк и имамы придают такое значение битве Кербала?

Ответ заключается в том, что Имам Хусейн (а) основал «школу шехидов» в Исламе. Он подал пример ведения борьбы во имя справедливости. Наши святые желали бы, чтобы школа Имама Хусейна (а) жила. Они желали бы, чтобы каждый год оживлялся в сознании людей лозунг "я считаю, что умереть с честью - это счастье, жить, покорившись тирану - это нищета".

Но, к сожалению, некоторые люди не понимают цели. Они предполагают, что истинная цель - это оплакивание, думают, что могут заслужить саваб и очистятся от грехов, не понимая значения движения Имама Хусейна (а) и лишь оплакивая его.

Некоторые предполагают, что надо использовать все методы, чтобы заставить людей плакать - даже дудеть в горн, бить в барабаны, переодеть мужчину в женское платье и устроить траурное представление - шабий; они думают, что все эти действия, противоречащие шариату, в траурной процессии махаррамлик становятся халал, что проливая слезы на этой процессии, можно искупить все грехи! Тогда как с точки зрения шариата не должно быть различий между процессией мехаррамлик и другими процессиями.

Люди, думающие таким образом, для достижения своей основной цели - заставить народ плакать - прибегают ко всяким средствам, используя "способ Макиавелли". Многие из известных сегодня траурных традиций, большинство ровзе и марсия созданы таким способом.

Например, в одном из ровзе говорится, что в годы правления халифа Мутаваккил одна престарелая женщина отправилась в Кербалу на паломничество. Мутаваккил поручил своим воинам никого не допускать в Кербалу на поклонение и мучить их. Воины схватили женщину, избили её и бросили в воду. В это время старуха увидела, что всадник на коне входит в воду и говорит ей: "Схватись за стремена моего коня, я вытащу тебя из воды". Тогда Старуха спросила: "Почему же ты не протянешь мне руку?" Всадник ответил: "Потому что у меня отрезаны руки". Тогда старуха поняла, что этим всадником был Хазрет Аббас.

Интересна история создания этого ровзе. Его автор сам рассказал известному учёному прошлых лет Шейху Мухаммед Хасану Наджафабади эту историю: "Я был приглашён на большой траурный меджлис. Войдя туда, я увидел, что там было много народу. Кроме меня были приглашены и другие ровзаханы. Моя очередь была последней. Каждый ровзехан выступал и заставлял людей плакать рассказанными ровзе. Я подумал про себя: "что же сделать мне, чтобы они расплакались после предыдущих ровзе?" Я тут же придумал этот ровзе со старухой. Когда пришла моя очередь, я рассказал эту историю. Мой рассказ вызвал потоки слез у людей. В тот же день, участвуя на другом меджлисе, я услышал, что другие ровзеханы повторяют эту историю. Таким образом, этот ровзе стал известным и даже попал в книги".

Такие вымыслы абсолютно недопустимы. Нельзя заставлять людей плакать обманом. Это равносильно развлечению сплетника сплетнями. Правда, такими действиями мы можем ублажить этого человека, но слушать сплетню - харам. Совершая харам и грех одновременно, невозможно заслужить саваб.

Прекрасно характеризует сказанное удивительный случай. Примерно 100 лет тому назад молодой человек, изучавший религию а Наджафе пешком направляется в Мешхед. Это путешествие происходит в месяц махаррам. В одной из деревень близ города Нишапур он уходит в мечеть и видит, что люди совершают намаз, После намаза пишнамаз поднимается на минбер и читает ровзе. В это время служители мечети собирают на улице множество камней и приносят их пишнамазу. Когда наступает кульминация ровзе, свет в мечети гаснет. Пишнамаз с минбара бросает эти камни в людей. Мечеть наполняется плачем и криками о помощи. Так, с криками и стонами, в слезах люди покидают мечеть. Студент просит у пишнамаза дать объяснение содеянному. Пишнамаз отвечает так: «Я убедился, что никакие ровзе не могут заставить этих людей плакать. Поэтому я швыряю в них камни, чтобы они плакали. Ведь оплакивать Имама Хусейна (а) большой саваб». Люди прибегающие к подобным средствам (например, рассказывают ложные истории, измышления), которые осуждает шариат, должны знать, что они совершают грех сами и вводят в грех тех, кто их слушает.

Достоверно известно, о том, что как-то приходит к известному ученому человек и просит его растолковать сон. Во сне он увидел, как будто он грызёт зубами тело Имама Хусейна (а). Учёный после некоторого раздумья спрашивает: "Ты, наверное, из тех, кто читает марсия?" Мужчина подтверждает это. Тогда учёный говорит: "Толкование твоего сна - это то, что ты прибег к вымыслу о нём, читая марсия. Аллах проявил к тебе свою милость и предупредил тебя этим сном. Или ты должен отказаться от чтения марсия, или же обращаться только к надёжным историческим книгам!

СЛОВЕСНЫЕ (ЛАФЗИ) ИСКАЖЕНИЯ

По указанным выше причинам некоторые подробности битвы Ашура, событий, произошедших в этот день, подверглись искажениям. Искажения, относящиеся к группе словесных (лафзи), приводятся ниже:

1) В книге "Эсраруш-шахадет", вышедшей из-под пера Фазиля Дербенди. измышляется, что вроде бы количество езидского войска, скопившегося у Кербалы, равнялось 1 миллион 600 тысячам. Из истории известно, что войско, двинувшееся против Имама Хусейна (а), в большинстве своём состояло из жителей города Куфе. В то время, как людей, могущих удержать меч в руках в Куфе насчитывалось не более 100 тысяч. Таким образом, вопрос о миллионной численности войска - вымысел.

2) В некоторых книгах описывается, будто бы Имам Хусейн (а) в день Ашура лично поверг 300 тысяч вражеских воинов. Даже если предположить, что для того. чтобы убить одного воина, потребуется всего одна секунда (хотя это невозможно и не укладывается в голове), то Имаму потребовалось бы воевать более 83 часов беспрерывно. Если только для битвы потребовалось столько времени, то когда же Хазрет встретился с семьёй и, произносил речи? Наконец, где мы должны "искать" время, потраченное другими шехидами в этом бою? И ещё, насколько близко к истине, что один человек единолично может убить 300 тысяч вражеских воинов? (Вспомним, что когда в августе1945 года США, сбросили на японские города Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы, общее число погибших в обоих городах не достигло 300 тысяч!)

3) В марсия и скорбных стихах говорится, что Имам Хусейн (а) вместе со своей семьёй покидал Медину с большой пышностью и торжеством. Тогда как слова, сказанные Имамом Хусейном (а) отвергают эту мысль. Известно, что Имам Хусейн, покидая Мекку, произнёс строки из Корана, в которых говорится об уходе Пророка Мусы (а) из Египта: "Он вышел в страхе и тревоге и произнёс: "Господи, ниспошли мне избавление от тиранов!" (сура "Гасас", стих 21). Из этих слов Имама видно, что из Медины он уходил не с чувством покоя в душе и с пышностью, а в беспокойстве и смятении.

4) Упоминающиеся в марсиях происшествия, связанные с Умми-Лейлой, которые будто бы являются составной частью событий Ашура - тоже вымышлены. Дело в том, что мать Али Акбара - Лейла даже не была в Кербале. И то, что она, нарядив, проводила сына на поле боя, оплакивала ею смерть шехида, сопровождала его отрубленную голову до Дамаска и другие россказни добавлены позже,

5) В некоторых книгах упоминаются люди, личность которых неизвестна, участвовавшие в трагедии Кербала, (как со стороны Имама Хусейна (а), так и сторонников Еэида). Например, говорится, будто бы человек по имени Хашим ибн Утбе Миргал вступил в бой с пикой, длина которой равнялась 18 локтям (примерно 9 метров) и убил много врагов. Тогда как названный человек был сподвижником Имама Али (а) и стал шехидом за 20 лет до трагедии Ашура!

6) В 15 веке прибавился вымысел о том, что и ночь Ашура Имам Хусейн (а) будто бы выдал свою дочь за Гасима. В авторитетных исторических книгах, которые были написаны ранее, об этом не упоминается, Ведь возраст Гасима в этот период не превышал 14 лет. Достоверные источники, описывающие события Ашура, сообщают, что Гасим был мал, поэтому он не мог найти доспехи и шлем себе по размеру, выходя на поле боя. Насколько может быть истиной женитьба несовершеннолетнего? Утверждение о том, что отряд, который готовится к бою, страдая от голода и жажды, ведёт подготовку к свадебному пиршеству, может вызвать только смех.

Можно бесконечно продолжать список подобных вымыслов. Как говорил один из известных учёных, надо оплакивать Имама Хусейна (а), но не потому, что его замучили и сделали шехидом. Имама Хусейна (а) надо оплакивать потому, что после того, как он стал шехидом, все события, которые происходили с ним, подверглись страшным искажениям и стали неузнаваемы. Возвышенная личность Имама Хусейна (а) может быть, пострадала не столько от рук сторонников Езида, сколько от вымыслов необразованных людей.

СМЫСЛОВЫЕ ИСКАЖЕНИЯ

Смысловые искажения событий Ашура состоят в том, что многие думают так: "Имам Хусейн (а) пожертвовал своей жизнью, чтобы смыть грехи всех мусульман-грешников. Имам Хусейн (а) ради того, чтобы искупить грехи, уже совершённые и те, которые будут совершены в будущем, мусульманской общиной, отдал как кеффаре свою жизнь".

Такой тип мышления присущ христианству. Христиане говорят, что Мессия Иса (а) был распят во имя отпущения грехов всех людей. Христиане утешают себя тем, что какие бы грехи они не совершали до Судного Дня, все простится, потому что своими мучениями Иса (а) искупил их грехи.

Такие идеи чужды Исламу. По исламу, каждый сам несёт ответственность за свои действия. Если принять выдвинутую выше идею, то получится, что Имам, который несёт на своих плечах бремя религиозного управления людьми, тем самым создаёт условия для роста грешников, интриганов, безответственных, безразличных людей?! То есть Имам Хусейн (а), восставший против Езида, боролся за увеличение числа езидов?! Благочестивый человек должен быть далёк от подобных мыслей, так как эти мысли не оживляют события священной битвы Кербала в памяти людей, а наоборот, стирают их.

Очередным смысловым искажением является то, что будто бы Имам Хусейн (а) категорически не хотел становиться шехидом, будто бы он умолял своих врагов о пощаде, но враги отвергли его просьбы и Имам стал шехидом только из-за того, что не смог найти путь к бегству. Принимающие эту мысль предлагают жалеть и оплакивать Имама Хусейна, так как будто бы Имам, сам того не желая, попал в окружение и стал шехидом; если бы его путь был бы открыт, он обязательно бы спасся и остался жив.

На самом же деле Имам Хусейн (а), поднимаясь на битву, ясно представлял себе всё, что может произойти, в том числе и свою смерть шехида. Он не боялся смерти тела, потому что духовная победа была за ним. Судьба Имама Хусейна (а) достойна не сожаления, а славы и почёта. В пустыне Кербала, воистину, поражение потерпел не Имам Хусейн (а), а сторонники Езида.

Имам Хусейн (а) и его сторонники не боялись полков Езида. На поле боя они вышли все до единого, иногда даже без доспехов, шлема и пешими. Но езидисты испугались принять их вызов на поединок один на один и, окружив каждого из них, поражали по одиночке.

Ни одни из сторонников Имама Хусейна (а) не предал его в Кербале и не перешёл на сторону противников, но из войск Езида 30 человек (в том числе и тысячник Хурр) раскаявшись, перешли на сторону Имама.

Войска Езида испугались не только меча Имама Хусейна (а), но даже его голоса. Когда Имам произносил последнюю речь, Омар ибн Сад приказал, чтобы его войска подняли шум и заглушили голос Имама. Потому, что он боялся, что слова Имама воздействуют на его воинов и раскроют им глаза.

Всё это доказывает, что истинным победителем в день Ашура был не Езид, а Имам Хусейн (а). Поэтому надо не сожалеть об Имаме Хусейне (а), а гордиться им, брать с него пример. Именно по этой причине имамы стремились укрепить в нашей памяти события битвы в Кербала. Цель заключается в том, чтобы истинный, без искажений, образ Имама Хусейна (а) жил в нашей памяти.

КТО ВИНОВАТ?

Интересно узнать, кто виновен в появлении существующих до сих пор искажений: ученые или простой, не имеющий религиозного образования, народ?

Обычно, в таких случаях ученые сваливают вину на простой народ, а народ пытается обвинить во всем ученых .

Рассказывают, как однажды ученый - богослов, взойдя на минбар, стал читать проповедь, не отличающуюся глубоким смыслом и значением. Один из слушателей встал и выразил своё возмущение: "Зачем обманывать стольких людей бессмысленными словами?" Тогда учёный ответил, что собравшиеся люди не готовы и недостойны слышать значительных слов. Народ же всегда считал виноватыми учёных, основываясь на пословице "Рыба тухнет с головы". Конечно, невозможно отрицать вину учёных в существующих искажениях. Но и народ виноват не меньше.

В одном из хадисов (книга Тебриси "Ехтиджадж") говорится, о том, как один человек спрашивает у Имама Садига (а): "В Коране говорится о неграмотных иудеях: "Некоторые из них (иудеев) тоже неграмотны и невежественны. Не знают "Товрат". Живут только мечтами, грёзами и предположениями" (сура "Багара", стих 78), Почему Аллах видит виновных в невеждах и карает их? Ведь неграмотные люди могут быть оправданы тем, что они не знают истину!" Имам отвечает, что в некоторых вопросах, действительно, виновные не могут нести ответственность. Например, в точных науках не каждый человек может привести свои соображения и доводы. Это касается лишь только учёных. Но существуют такие вопросы, для осознания которых не требуются глубокие научные знания и образование, Силой ума и сознанием, которые заложены в природе человека возможно решение этих вопросов". Потом Имам приводит такой пример: "Предположим, что какой-то учёный, будучи грешным и безнравственным, обучает людей вере и этике, в то время, как сам не оставил своих грехов, поёт людям о покаянии. Разве для того, чтобы выразить своё отношение к такому учёному, обязательно быть грамотным? Даже необразованный человек, обладающий элементарной логикой и умом, сразу поймёт, что нельзя доверять такому двуличному учёному, нельзя принимать от него советов относительно шариата. Также и неграмотные иудеи, видя ошибки и грехи своих предводителей, подчинились им, создали для них условия, поэтому достойны наказания.

В книгах написано о том, как какой-то разбойник грабил с караваны в пустыне. Однажды он узнаёт, что по пустыне пройдёт караваи, идущий на поклонение в Кербалу. Разбойник сразу же устраивает на дороге засаду, чтобы ограбить караван паломников. Случайно он засыпает в засаде. Караван проходит, но разбойник ничего не знает об этом. Ему снится сон, что наступил Судный День и за совершённые преступления его бросают в ад. Но ад его не принимает и возвращает обратно, а причина в том, что будто он покрылся пылью от каравана проходящего в Кербалу, пока сидел в засаде. Человек же, покрытый пылью Кербалы, не может сгореть в геенне огненной.

Разве нужна наука образование, чтобы понять обман этого повествования? Ведь каждый знает, что Аллах оценивает его действия на основе его желаний. Если разбойник имел умысел ограбить караван и случайно заснул, как он может быть оправдан? Разве прощаются грехи без покаяния? Безусловно, здравая логика отвергнет такую небылицу.

ВРЕД ИСКАЖЕНИЙ

Очередной вопрос, который мы будем обсуждать, состоит в том, насколько вредны искажения? Вред искажений велик. Это косвенный удар, который намного сильнее прямого. Если в книге, написанной с целью наставления на путь истинный, будут встречаться искажения, то она превратиться в книгу мучений и унижений. Если книга, написанная с целью привести людей к счастью, будет полна искажений, то она поведёт их к несчастью.

На протяжении всей истории о некоторых великих личностях сложилось превратное мнение из-за искажений, сделанных неучами. Например, сын Имама Хусейна (а) - Имам Зейнулабедин (а) прозван "бимар" ("больной"), тогда как среди истинных прозвищ (на арабском языке) Имама Зейнулабедин а (а) нет имени "бимар" или созвучного ему имени. Известно только, что Имам Зейнулабедин (а) в день трагедии Ашура был болен (наверное, это тоже был промысел Аллаха, чтобы Имам не стал шехидом на поле боя и не прервалась цепь имамов). Ни в одной исторической книге не упоминается, что Имам Зейнулабедин (а) всю жизнь страдал болезнью и поэтому получил такое прозвище. Из-за этого надуманного прозвища "бимар" большинство людей представляют Имама Зейналабедина (а) как всегда больного, с температурой, согбенного, с тростью, проводящие свои дни в стонах. Тогда как он прожил тридцать лет в полном здравии после трагедии Кербала.

ДОЛГ УЧЕНЫХ

Долг учёных-богословов, деятелей религии состоит в том, чтобы противопоставить искажениям донесение до народа истины (даже если это кому-то не нравится). Долг учёных отвергнув вымыслы, заставить замолчать сказителей. Долг учёных в том, чтобы пересказывать сказания, только после внимательного изучения и убеждения в их истинности, не обращаться к сомнительным книгам и авторам. Слава авторов книги не должна вводить человека в заблуждение. Даже в книгах прославленных учёных имеющих глубокое образование, встречаются искажения (как в книге "Ровзетуш-шухаде" Хусейна Ваиза Кашефи и "Асраруш-шехадет" Фазиля Дербенди).

Зачастую на траурных меджлисах, проводимых в мечети или в домах, преследуется цель пригласить как можно больше людей. Цель организатора траурного меджлиса не должна состоять в том, чтобы собрать большую толпу, Разве траур - это уличная демонстрация? Хозяин меджлиса не должен требовать от учёного, читающего проповедь, чтобы он довёл людей до экстаза и вызвал слезы у собравшихся В противном случае проповедник будет вынужден для привлечения внимания и для того чтобы. произвести впечатление и довести собравшихся до самобичевания, прибегнуть к вымыслу, рассказывать небылицы, сказки и легенды. Главная задача людей, рассказывающих и описывающих битву Ашура - это донесение до людей истины. Их не должно заботить крики, возгласы, плач слушателей. Чем заставляй всхлипывать с помощью внешних эффектов, лучше преподнести философию трагедии Ашура и молча познав её, пролив одну слезу. Истинная миссия траурной процессии не в том, чтобы "много рыдать", а в том, чтобы "много понять".