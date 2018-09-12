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Таджики подрались на совещании ОБСЕ

Драка между членами делегации Таджикистана и сторонниками таджикской оппозиции произошла в Варшаве во время совещания ОБСЕ по правам человека.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, на выходе из отеля, где проходит совещание, представитель таджикской оппозиции Сулаймони Орзу пытался вступить в дискуссию с представителем официальной делегации этой страны.

По его словам, он хотел сфотографироваться с бывшим членом партии исламского возрождения Таджикистана Аемиддином Сатторовым.

Представитель Душанбе сначала ударил оппонента кулаком по лицу, а потом ногой. Драку быстро прекратили присутствующие рядом сотрудники отеля.

В офисе БЛИПЧ ОБСЕ сообщили, что в настоящее время изучают ситуацию.


Опубликовано:12 Сентябрь, 2018  13:06, ]]>Печать]]>
 
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