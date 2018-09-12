Испытания летающего электротакси

В Британии впервые показали испытания прототипа электрического такси с вертикальным взлетом и посадкой.

Как передает Islam.az, это первая подобная разработка в стране, утверждает The Times.

Над проектом работает компания Vertical Aerospace. Машины подобного типа получили название eVTOL (electric vertical take-off and landing - электрический вертикальный взлет и посадка).

Как сообщает издание, разработчик рассчитывает, что летающее такси удастся запустить в производство и начать продавать в ближайшие четыре года. По задумке, такси сможет работать по существующим летным правилам, так как будет использовать действующие аэро- и хелипорты.

Разработка Vertical Aerospace сможет перевозить до четырех пассажиров и развивать скорость до 186 миль в час (почти 300 км/ч). Предполагается, что такси, оснащенное четырьмя вертикально расположенными винтами, сможет пролететь до 150 км. Однако его более мощная версия, выпуск которой запланирован на еще более поздний срок, сможет преодолевать до 800 км.