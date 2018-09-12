В Азербайджане разводится каждая четвертая пара

За 7 месяцев этого года отделы регистрации зафиксировали 33009 браков и 8538 разводов.

Как передает İslam.az, на каждые 1000 человек приходится 5,8 брака и 1,5 развода.

За январь-июль текущего года соответствующими структурами Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы зарегистрировано 2109 человек, приехавших в Азербайджан на постоянное жительство, и 829 человек, покинувших страну. Положительное сальдо миграции составило 1280 человек.

В этом году в Азербайджане зарегистрировано 34812 смертей, и этот показатель составил 6,1 на 1000 человек.