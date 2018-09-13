250 тысяч сирийских беженцев вернулись в свою страну.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом на сегодняшнем брифинге отметил руководитель Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в результате кампании, проводимой для возвращения покинувших Сирию граждан в свою страну, на сегодняшний день в родные места уже вернулись более 1 472 637 человек, в том числе более 1 230 342 внутренних переселенцев, с территорий иностранных государств - более 242 295 сирийских беженцев".