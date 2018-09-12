Читатель спрашивает: Что означают термины «большой хадас» и «маленький хадас», встречающиеся в книгах по шариату?

«Хадас» переводится как произошедшее событие. В шариатских источниках «хадасом» называют случаи, приводящие к нарушению малого и большого омовения. Так, случаи, приводящие к нарушению малого омовения, называются «малым хадасом», а большого омовения – «большим хадасом». Например, выделение спермы приводит к необходимости совершения большого омовения и называется «большим хадасом». А выделение кишечных газов приводит к необходимости малого омовения и называется «малым хадасом».