Турецкая разведка захватила опасного террориста в Сирии

Сотрудники турецкой разведки доставили из Сирии Юсуфа Назика - организатора кровавого теракта 2013 года в турецком районе Рейханлы.

Как передает Islam.az со ссылкой на «Анадолу», организатор теракта, унесшего жизни 53 человек, схвачен сотрудниками турецкой разведки в сирийской провинции Лазкийе.

Сообщается, что Юсуф Назик тесно сотрудничал с сирийскими спецслужбами и координировал действия исполнителей теракта.

Операцию по задержанию опасного террориста провели сотрудники турецких спецслужб в сирийском городе Лазкийе.

Юсуф Назик был включен турецким МВД в «синий список» особо опасных преступников, доставлен в Турцию и уже допрошен.

В ходе предварительного допроса Назик признался, что действовал по указке сирийских спецслужб. По его словам, после анализа возможных районов совершения теракта из Сирии в Турцию было доставлено взрывное устройство. По указанию Назика взрывчатка была погружена на две машины и переправлена через границу.

По словам террориста, он спланировал теракт в Рейханлы вместе со своими «друзьями».

«Я не смог скрыться от турецкого правосудия и раскаиваюсь. Меня схватили и привезли из Сирии. Обращаюсь к друзьям в Сирии – прекратите преступную деятельность, пока не поздно. Обращаюсь также к Дамаску: Турция - сильная страна и, безусловно, добьется привлечения к ответственности всех причастных к антитурецким акциям», - сказал террорист.

В Анкаре сообщили, что операция по захвату террориста была проведена турецкими спецслужбами без поддержки спецслужб других стран.

Теракт в городе Рейханлы турецкой провинции Хатай был совершен 11 мая 2013 года. Взрыв у здания почтового отделения Рейханлы унес жизни 53 человек.

23 февраля 2018 года девять из 33 подсудимых по данному делу были приговорены к пожизненному заключению. Еще 13 человека были приговорены к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет.

Восемь террористов, в том числе Юсуф Назик, были объявлены в международный розыск.