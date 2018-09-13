Главарь «Аль-Каиды» выступил с новыми угрозами в адрес США

Главарь запрещенной в России и большинстве других стран мира террористической группировки «Аль-Каида» Айман аз-Завахири опубликовал новое «видеообращение к мусульманам», приуроченное к очередной годовщине терактов в США 11 сентября 2001 года.

Как сообщает газета Mirror, террорист назвал США «врагом номер 1 для мусульман».

В общей сложности, аз-Завахири назвал 14 причин для «джихада» против США, новой из которых стал перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Напомним, в результате серии терактов, совершенных террористами «Аль-Каиды» 11 сентября 2001 года, погибли почти 3 тысячи человек. Более тысячи из них до сих пор остаются неопознанными.