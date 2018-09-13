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Израиль обвинил Европу в «умиротворении» Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров заявил, что страны Европы не противодействуют «террористическому режиму» в Тегеране.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, по словам Нетаньяху, мировому сообществу следует объединиться, чтобы противодействовать террористическим организациям.

Он отметил, что это в некоторой мере происходит в отношении группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), однако «не в случае с Ираном».

«Напротив, мы видим, что в то время как Иран посылает террористические ячейки в Европу, европейские лидеры умиротворяют его», - заявил Нетаньяху.

Он призвал власти европейских стран последовать «внятным усилиям» администрации американского лидера Дональда Трампа, которые направлены «против террористического режима в Тегеране».

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США постоянно посылают Ирану сообщения с просьбой начать переговоры.


Опубликовано:13 Сентябрь, 2018  13:41, ]]>Печать]]>
 
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