Исследование: азербайджанцы - самые неэмоциональные в мире

Азербайджан оказался в списке самых неэмоциональных стран. На вопрос о том, какие чувства они испытывали вчера, многие азербайджанцы не упомянули ни позитива, ни негатива.

Как передает Islam.az, об этом говорится в исследовании Global Emotions 2018, в которое вошли более 145 стран.

Исследование проводил центр Gallup в 2017 году. Были опрошены более 154 тыс. человек в возрасте от 15 лет и старше.

В лидерах по количеству позитивных эмоций оказались преимущественно страны Латинской Америки - Парагвай, Колумбия, Сальвадор, Гватемала, Канада, Коста-Рика, Эквадор, Гондурас, Панама, а также Исландия, Индонезия и Узбекистан.

Что касается негативных переживаний, то из 146 стран чаще об этом говорили в ЦАР, Ираке, Южном Судане, Чаде, Сьерра-Леоне, Египте, Иране, Нигере, Палестине, Либерии, Мадагаскаре, Уганде.

Азербайджан оказался в списке стран, где люди реже упоминают как позитивный, так и негативный опыт. По уровню эмоциональности с азербайджанцами могут сравниться лишь жители Беларуси и Йемена. А вот самые эмоциональные страны - ЦАР, Перу и Сьерра-Леоне.