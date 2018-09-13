Читатель спрашивает: Когда девочки должны начать выполнять намаз: с 9-ти лет или после первых месячных?

Согласно шариату, достигшие совершеннолетия люди должны выполнять обязательные богослужения. Как с физической, так и с возрастной точки зрений для совершеннолетия установлены критерии. Для девочек физическими приметами считаются начало месячных, а также появление жестких волос на теле. Вместе с тем, достижение 9-летнего возраста по лунному календарю также является показателем совершеннолетия девочек. Девочка считается совершеннолетней при первом проявлении любой из физических или же возрастных примет. Например, если девочке еще не исполнилось 9 лет по лунному календарю, но у нее наблюдаются физические приметы совершеннолетия, то она уже считается совершеннолетней. Отметим, что относительно совершеннолетия между учеными существуют разногласия, и вышеприведенный порог совершеннолетия является наиболее распространенным.