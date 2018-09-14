В Афганистане за сутки уничтожено около 70 боевиков

Не менее 67 боевиков были ликвидированы за последние сутки в Афганистане в ходе совместных операций национальных сил обороны и безопасности и ВВС страны в разных провинциях, сообщает İslam.az со ссылкой на телеканал TOLO News.

Министерство обороны Афганистана сообщает, что за последние 24 часа афганские национальные силы обороны и безопасности провели 12 совместных наступательных операций и операций по зачистке, подразделения специального назначения выполнили 114 специальных заданий, а воздушные силы Афганистана нанесли 12 ударов по позициям повстанцев в разных частях страны.

В результате этих операций были убиты 67 боевиков, 28 получили ранения. Также в ходе операций было уничтожено оружие боевиков.