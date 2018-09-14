ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
В Грузии намереваются запретить бурки и никабы В Грузии намереваются запретить бурки и никабы
Желательные деяния первого дня месяца мухаррам Желательные деяния первого дня месяца мухаррам
В Азербайджане разводится каждая четвертая пара В Азербайджане разводится каждая четвертая пара
Исследование: азербайджанцы - самые неэмоциональные в мире Исследование: азербайджанцы - самые неэмоциональные в мире
В Азербайджане в связи с месяцем Мухаррам будут проводиться мониторинги В Азербайджане в связи с месяцем Мухаррам будут проводиться мониторинги

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Сен.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Новости » Новости по миру

В Афганистане за сутки уничтожено около 70 боевиков

Не менее 67 боевиков были ликвидированы за последние сутки в Афганистане в ходе совместных операций национальных сил обороны и безопасности и ВВС страны в разных провинциях, сообщает İslam.az со ссылкой на телеканал TOLO News.

Министерство обороны Афганистана сообщает, что за последние 24 часа афганские национальные силы обороны и безопасности провели 12 совместных наступательных операций и операций по зачистке, подразделения специального назначения выполнили 114 специальных заданий, а воздушные силы Афганистана нанесли 12 ударов по позициям повстанцев в разных частях страны.

В результате этих операций были убиты 67 боевиков, 28 получили ранения. Также в ходе операций было уничтожено оружие боевиков.


Опубликовано:14 Сентябрь, 2018  13:16, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
14 Сентябрь, 2018
На востоке Турции нейтрализованы 3 террориста РКК
13 Сентябрь, 2018
Исследование: азербайджанцы - самые неэмоциональные в мире
13 Сентябрь, 2018
Израиль обвинил Европу в «умиротворении» Ирана
13 Сентябрь, 2018
Главарь «Аль-Каиды» выступил с новыми угрозами в адрес США
13 Сентябрь, 2018
Американцам запретили есть кошек и собак

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
14 Сентябрь, 2018

В Баку прошло шествие «Дорогами Победы Кавказской Исламской армии»
14 Сентябрь, 2018

В Афганистане за сутки уничтожено около 70 боевиков
14 Сентябрь, 2018

Шехиды Кербала неарабского происхождения
14 Сентябрь, 2018

Когда девочки должны начать выполнять намаз: с 9-ти лет или после первых месячных? Ислам в вопросах
14 Сентябрь, 2018
На востоке Турции нейтрализованы 3 террориста РКК
14 Сентябрь, 2018
Армяне нарушили перемирие 92 раза
13 Сентябрь, 2018

Исследование: азербайджанцы - самые неэмоциональные в мире
13 Сентябрь, 2018
Израиль обвинил Европу в «умиротворении» Ирана
13 Сентябрь, 2018
Главарь «Аль-Каиды» выступил с новыми угрозами в адрес США
13 Сентябрь, 2018

Американцам запретили есть кошек и собак
13 Сентябрь, 2018
Турецкая разведка захватила опасного террориста в Сирии
13 Сентябрь, 2018

Что означают термины «большой хадас» и «маленький хадас», встречающиеся в книгах по шариату? Ислам в вопросах
13 Сентябрь, 2018

«Reuters»: Турция перебросила войска в Идлиб
13 Сентябрь, 2018

250 тысяч сирийских беженцев вернулись в свою страну
12 Сентябрь, 2018
В Азербайджане разводится каждая четвертая пара
12 Сентябрь, 2018
Испытания летающего электротакси
12 Сентябрь, 2018

Таджики подрались на совещании ОБСЕ Видео
12 Сентябрь, 2018

Искажения событий Ашура
12 Сентябрь, 2018

Названы самые счастливые и несчастливые страны мира
12 Сентябрь, 2018

Что означает слово «ахунд»? Ислам в вопросах
12 Сентябрь, 2018

Число погибших в результате взрыва в Афганистане возросло до 68
12 Сентябрь, 2018
Житель Индии поразил своим отношением к мечети
11 Сентябрь, 2018

Президент выделил Фонду пропаганды духовных ценностей 400 тыс. манатов
11 Сентябрь, 2018

Мубариз Гурбанлы: "Фетва, изданная за пределами нашей страны, не может быть применена к нам"
11 Сентябрь, 2018
В ООН предсказали гуманитарную катастрофу столетия
11 Сентябрь, 2018
Агитаторы ИГИЛ предстали перед азербайджанским судом
11 Сентябрь, 2018

США потратили на операции в Афганистане, Ираке и Сирии более 1,5 трлн. долларов
11 Сентябрь, 2018
Европейские страны сделали предупреждение Израилю
11 Сентябрь, 2018
США пригрозили мощным ударом по Сирии
11 Сентябрь, 2018

Грешит ли человек, если думает о хараме? Ислам в вопросе
11 Сентябрь, 2018

В Пакистане приговорены к смертной казни 13 талибов
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com