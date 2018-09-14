В Баку прошло шествие «Дорогами Победы Кавказской Исламской армии»

В Баку прошла финальная часть республиканской акции «Дорогами Победы Кавказской Исламской армии». Акция посвящена 100-летию освобождения Баку от вооруженных формирований Бакинской коммуны и дашнакских отрядов Кавказской исламской армией, состоявшей из азербайджанских и турецких бойцов.

Как сообщает Islam.az, шествие началось от Волчьих ворот, направилось к Аллее шехидов, где похоронены участники исторических сражений, и завершилось на стыке Площади фонтанов и улицы Низами, где состоялся праздничный концерт.

Акция организована Ассоциаций скаутов Азербайджана и Федерацией скаутинга Турции при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана. Первое шествие в рамках мероприятия прошло 9 сентября в Гяндже. В общей сложности 80 участников из Азербайджана и Турции посетили места, где проходили кровавые сражения, пели военные марши, ночевали в палаточных лагерях, расчищали могилы и совершали молитвы за павших героев. Далее шествие направилось по маршруту, которым 100 лет назад двигалась Кавказская исламская армия, и посетило города Гейчай, Шамаху, Агсу, Гаджигабул а также Гобустанский район.

Напомним, что в начале двадцатого века на помощь Азербайджану в очень сложных исторических условиях пришла Османская армия. Командование отрядами Кавказской Исламской армии осуществлялось турецким генералом Нури-пашой Киллигилем. В результате успехов Кавказской исламской армии 15 сентября в Баку состоялся Парад победы. В тот же день национальное правительство переехало из Гянджи в Баку, который был объявлен столицей Азербайджанской Демократической Республики.

«Азербайджан и Турция всегда поддерживали друг друга. Братская миссия Кавказской исламской армии в 1918 году никогда не будет забыта, ее всегда будут помнить с благодарностью. Мы верим, что флаги братских стран под лозунгом «Одна нация – два государства» скоро будут развеваться на наших оккупированных землях», - отметил член Ассоциации скаутов Азербайджана Ильяс Исмаиллы.