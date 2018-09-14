Со дня освобождения Баку от оккупации минуло 100 лет

Сегодня отмечается годовщина со дня освобождения Баку от армяно-большевистских захватчиков.

Cо дня освобождения Баку от оккупации минуло 100 лет.

15 сентября 1918 года азербайджанские и турецкие солдаты освободили Баку от большевистско-дашнакской оккупации, вписав славную победу в историю Азербайджанского государства. Этим Азербайджан обеспечил свою независимость, с господством армян и большевиков в Баку и окрестных районах было покончено.

Освобождение Баку от армяно-большевистских захватчиков является одной из славных страниц в истории Азербайджана XX века.

Несмотря на объявление Азербайджаном независимости в мае 1918 года, часть территории страны, Баку и прилегающие окрестные районы оставались под армяно-большевистской оккупацией. Недавно обретший независимость и пока неизвестный в мире молодой Азербайджан не имел достаточной возможности обеспечить свою территориальную целостность.

В этих условиях, несмотря на собственное сложившееся тяжелое положение, Османская Турция направила в Азербайджан военные силы под командованием Нури Паши с целью обеспечить территориальную целостность Азербайджана.

Хотя европейские государства выступали против прихода в Азербайджан турецких войск, в августе-сентябре 1918 года Османская Турция достойно выполнила свою историческую миссию.

15 сентября Кавказская исламская армия и Азербайджанский корпус освободили Баку от оккупации. После этой исторической даты столица Азербайджанской Народной Республики была перенесена из Гянджи в Баку.

В связи со 100-летней годовщиной со дня освобождения Баку сегодня в столице ожидается проведение парада.