На границе Газы двое палестинцев погибли в стычках с израильскими войсками

Двое палестинцев, в том числе подросток, погибли в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила представитель местного министерства здравоохранения Вафаа Яги.

"Погибли двое палестинцев, в том числе 14-летний подросток, еще десятки получили различные ранения", - сказала В.Яги.

Выступления продолжают пятимесячную череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят каждую пятницу с участием тысяч жителей анклава.

Всего в выступлениях "марша возвращения", которые идут с 30 марта и регулярно перерастают в стычки с израильтянами, убиты 176 палестинцев, свыше 19,6 тысячи были ранены, свидетельствуют подсчеты минздрава.