Начался официальный визит Эрдогана в Азербайджан

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает İslam.az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.

После церемонии официальной встречи состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом один на один.