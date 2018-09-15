В Баку состоялся военный парад

В столице Азербайджана в субботу состоялся парад, посвященный 100-летию освобождения Баку.
Как передает Oxu.Az, в параде принимали участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Первая леди Мехрибан Алиева.
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт президентам Азербайджана и Турции.
Главы государств поприветствовали солдат.
Военный оркестр исполнил государственные гимны Турции и Азербайджана.
Прозвучали песни «Бушевало Черное море» («Çırpınırdın Qara dəniz») и «Азербайджан».