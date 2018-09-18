Приемного сына Гюлена посадили на 30 лет

Приемный сын оппозиционного турецкого проповедника Фетхуллы Гюлена, Ферхат Кучук, приговорен к 30 годам тюремного заключения.

Согласно материалам дела, осужденный возглавлял «местное отделение террористической группировки Фетхуллы» и активно привлекал к ее деятельности военнослужащих. В подполье, как отмечается, он был известен как «Ведат».

Сам Кучук, учитель по профессии, все обвинения отверг и заявил о своей невиновности.

Напомним, власти Турции объявили проживающего в США Фетхуллу Гюлена главным организатором попытки государственного переворота в июле 2016 года и добиваются его экстрадиции из штатов. Гюлен заявляет о своей непричастности.

В рамках расследования путча более 100 тысяч человек были уволены, около 50 тысяч попали в тюрьму.