Эмир Катара преподнес Эрдогану дорогой подарок

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что эмир Катара подарил Турции самолет класса люкс Boeing 747-8 стоимостью около 500 миллионов долларов.

Cлова президента приводит газета Sabah.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани подарил Эрдогану самый большой и самый дорогой в мире частный самолет.

Вместимость воздушного судна - 94 человека.

«Это самолет стоимостью около 500 миллионов долларов был выставлен на продажу, мы этим заинтересовались. Эмир Катара, узнав об этом, решил подарить его не мне лично, а Турции. Сейчас самолет проходит процесс покраски. Как только он будет завершен, мы сможем совершать на нем полеты», - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита в Азербайджан.