Читатель спрашивает: Что такое «этикаф» и как его совершать?

В переводе с арабского языка «этикаф» означает настойчивое выполнение, обходить вокруг чего-то, не отказываться от чего-либо. «Этикаф» в шариате – это вид желательного богослужения. Выполняется в течение нескольких дней, человек все свое время посвящает намазам, молитвам, зикрам, чтению Корана и другим видам богослужений. Выполняющий этикаф должен соблюдать пост. Ему запрещается покидать пределы мечети без крайней нужды (посещение туалета, совершение малого омовения и т.п.). Пророк (с) и непорочные имамы совершали этикаф в течение трех и более дней.