Путин и Эрдоган договорились по Идлибу

Вышли с Эрдоганом на серьезное и согласованное решение по Идлибу.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, с таким заявлением после переговоров в Сочи с президентом Турции выступил президент России Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что провел со своим турецким коллегой содержательные и конструктивные переговоры.

Путин заявил, что в ходе переговоров принято решение о создании до 15 октября в Идлибе вдоль линии соприкосновения сил вооруженной оппозиции сил и сирийской армии демилитаризованной зоны глубиной 15-20 километров.

Переговоры президента РФ и его турецкого коллеги в Сочи длились почти 4,5 часа.