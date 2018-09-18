CNN: Российский Ил-20 по ошибке сбили силы ПВО Сирии

Российский военный самолет Ил-20 был сбит по ошибке сирийскими силами ПВО над Средиземным морем. Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве США.

По их словам, самолёт был сбит во время отражения атаки израильской авиации по объектам в сирийской провинции Латакия. Другой источник телеканала подтвердил, что за ударом стоит Израиль.

По информации телеканала, США получили информацию о пропаже самолёта из сообщения на международных частотах, в котором сирийская армия заявила о начале поисково-спасательной операции.

Ранее министерство обороны России сообщило, что российский военный самолет Ил-20 пропал над Средиземным морем у побережья Сирии. На его борту находятся 14 военнослужащих. Поисково-спасательная операция в зоне крушения продолжается.

В пресс-службе армии обороны Израиля отказались комментировать заявление российского ведомства о налете израильских ВВС на Сирию.

Официальный представитель Пентагона заявил, что США непричастны к ударам по Сирии.