Шойгу возложил вину за сбитый Ил-20 на Израиль

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с главой израильского военного ведомства Авигдором Либерманом инцидент со сбитым российским самолётом Ил-20, в результате которого погибли 15 военнослужащих России, сообщает RT.

«Сергей Шойгу довёл до Либермана, что в результате безответственных действий израильских военно-воздушных сил произошла трагедия, унесшая жизни 15 российских военнослужащих», — говорится в сообщении российского Минобороны.

Шойгу заявил, что «вина за сбитый российский самолёт и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне», а также отметил, что Минобороны РФ «оставляет за собой право на дальнейшие ответные шаги».