Приближенный к Ирану политик отозвал кандидатуру на пост премьера Ирака

Бывший командио "Хашду-Шаби", руководитель занявшей второе место в парламенте политической фракции "Фатх" Хади аль-Амири отозвал кандидатуру на пост премьер-министра Ирака.
Как сообщает Islam.az со ссылкой на агентство Sumariya, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил сам Хади аль-Амири.
Он отметил, что изначально не намеревался выдвигать свою кандидатуру на пост премьера, однако желал здоровой конкуренции и избрания самого достойного человека для иракского народа.
Коснувшись договоренности и сближения политических фракций в последние дни, Хади аль-Амири отметил, что иракцы остановили вмешательство США.
Аль-Амири заявил, что как он боролся с ИГ, так и в будущем будет предпринимать шаги для развития и стабильности страны.
Отметим, что иракские депутаты на прошлой неделе избрали председателя парламента.
Утверждается, что на пост премьер-министра будет избран бывший вице-президент и министр нефти Адиль Абдул-Мехди.