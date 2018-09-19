Приближенный к Ирану политик отозвал кандидатуру на пост премьера Ирака

Бывший командио "Хашду-Шаби", руководитель занявшей второе место в парламенте политической фракции "Фатх" Хади аль-Амири отозвал кандидатуру на пост премьер-министра Ирака.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на агентство Sumariya, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил сам Хади аль-Амири.

Он отметил, что изначально не намеревался выдвигать свою кандидатуру на пост премьера, однако желал здоровой конкуренции и избрания самого достойного человека для иракского народа.

Коснувшись договоренности и сближения политических фракций в последние дни, Хади аль-Амири отметил, что иракцы остановили вмешательство США.

Аль-Амири заявил, что как он боролся с ИГ, так и в будущем будет предпринимать шаги для развития и стабильности страны.

Отметим, что иракские депутаты на прошлой неделе избрали председателя парламента.

Утверждается, что на пост премьер-министра будет избран бывший вице-президент и министр нефти Адиль Абдул-Мехди.