Председатель комитета: Самоистязание цепями до крови в Мухаррам - надуманное действо

"Религиозные обряды месяца Мухаррам и Ашуры должны проводиться в мечетях в соответствии с фетвой Управления мусульман Кавказа, в рамках закона и с соблюдением рекомендаций, указанных в фетве".

Как сообщает Islam.az, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что обряды Мухаррама и в этом году должны быть проведены в соответствии с фетвой Совета казиев УМК, также запланировано проведение акций сдачи крови.

"То есть не следует заниматься самобичеванием, истязать себя цепями до крови, причинять себе боль. Это все надуманные действа, появившиеся позднее. Мы против всего этого. Управление мусульман Кавказа выступает с аналогичными призывами”, - отметил М.Гурбанлы.