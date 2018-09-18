Читатель спрашивает: Как сложилась судьба Госпожи Зейнаб после возвращения из плена в Медину?

Сведения о судьбе Госпожи Зейнаб после возвращения из плена в Медину весьма противоречивы. В шиитских источниках указано, что после разграбления войсками Йезида Медины в 62 году хиджры (681-682), она отправилась в Дамаск, где и скончалась в том же гожу 15-го Раджаба. Это объясняют тем, что после вторжения Йезида в Медине возникла тяжелая ситуация, а у супруга Госпожи Зейнаб, Абдуллаха ибн Джафара в Дамаске были посевные поля. Именно поэтому супруги отправились в Дамаск. Здесь Госпожа Зейнаб скончалась и была похоронена в деревне Раваййа близ Дамаска.

В источниках же ахли-сунны указано, что Ее Светлость Зейнаб переехала в Египет и была встречена местным правителем с большим почтением. Она обучала местных жителей канонам Ислама. Согласно данной версии, Госпожа Зейнаб скончалась в 65 году хиджры (684 - 685) и была похоронена в Каире.