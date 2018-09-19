Мекку и Медину связал скоростной поезд

Завершилось строительство двухлинейной электрифицированной высокоскоростной железной дороги из Мекки в Медину, максимальная проектируемая скорость поездов - 360 км/ч.

Как передает Islam.az, об этом сообщает «Жэньминь жибао» со ссылкой на строительную компанию Китая CRCC.

Эта первая в мире высокоскоростная железная дорога через пустыню, построенная китайским предприятием.

Общая протяженность линии составляет 450.25 км, дорога пересекает Аравийскую пустыню, Джидду, город Рабиг, экономический город короля Абдуллы. Большой мост на станции Мекка является ключевым подконтрольным сооружением, построен китайскими предприятиями. Общая длина моста - 1556 метров, он пересекает пять шоссейных полос, максимальная ширина моста достигает 72.6 метра, объект считается самым большим мостом для высокоскоростного железнодорожного транспорта.

После запуска маршрута Мекка - Медина поездки из одной точки в другую с четырех часов сократятся до двух, пассажирооборот превысит 15 млн. человек.