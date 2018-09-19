В Лондоне автомобиль наехал на толпу мусульман-шиитов

Перед одной из мечетей на северо-западе Лондона неизвестный на автомобиле наехал на толпу верующих, отмечающих Ашуру.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на FarsNews, в результате инцидента пострадали 5 человек. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Трое из них после оказания амбулаторного лечения были отпущены домой, двое все еще находятся в больнице.

По информации, нападение произошло когда верующие выходили из мечети после выполнения траурных обрядов.

Лондонская полиция рассматривает данный инцидент как теракт, объявлен розыск для поимки преступника. Возбуждено дело по факту преступления на почве ненависти.