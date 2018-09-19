Обнародовано число сотрудников сил безопасности, привлеченных в Кербалу в связи с днем Ашура

Правительство Ирака привлекло 30 тыс. сотрудников сил безопасности для обеспечения порядка во время проведения мероприятий в связи с Ашурой.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на SalamNews, об этом заявил губернар провинции Кербала.

В Управлении святилищем Имама Хусейна (а) в Кербале сообщили, что приняты все меры для комфортного и легкого посещения святилища паломниками.

Здравоохранительные структуры Ирака сообщили, что мобилизовали силы в провинции.

Отметим, что обычно в день Ашура количество паломников в Кербале превышает 2 млн. человек. В день Арбаин (40-й день кончины Имама Хусейна (а)) этот показатель достигает 5 млн. человек.