Сегодня, 20-го сентября, день Ашуры

Сегодня 10-й день месяца Мухаррам по хиджре – день Ашуры.

Именно в этот день в 61-м году по хиджре Имам Хусейн (а), внук Пророка Мухаммеда (с), сын имама Али (а) и дочери Пророка (с) Ее Светлости Фатимы (с.а), а также его немногочисленные сторонники стали шехидами в неравном бою с 30-титысячным войском Йезида в пустыне Кербела.

Несмотря на то, что минуло 14 веков с той страшной трагедии, каждый год миллионы мусульман во всем мире отмечают эту скорбную дату.

В связи с днем Ашуры islam.az приносит глубокие соболезнования всем мусульманам мира.