Трамп назвал "худшую ошибку" за всю историю США

Введение американских войск на Ближний Восток под руководством президента Джорджа Буша стало "худшей ошибкой", которую совершали власти Соединенных Штатов.

Как передает Islam.az, об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Hill.TV.

"Самая худшая ошибка, сделанная в истории нашей страны, это военное присутствие на Ближнем Востоке, инициированное президентом Бушем", - заявил Д.Трамп.

По его словам, предыдущий президент США Барак Обама также ошибся, когда принял решение вывести войска с Ближнего Востока. Однако Д.Трамп подчеркнул, что "появится там" было "самой большой" ошибкой.

Американский лидер объяснил свое мнение тем, что данное решение стоило США 7 трлн. долларов и "миллионы" жизней.