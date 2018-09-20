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Сегодня во всех регионах Азербайджана прошли траурные церемонии дня Ашуры.
Ашура в Азербайджане Фотолента
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Сегодня, 20-го сентября, день Ашуры
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