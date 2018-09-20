Ирак отзывает посла из Тегерана

Посол Ирака в Тегеране Раджа аль-Мусави отозван в Багдад для консультаций. Решение об этом принял глава иракского МИД Ибрагим аль-Джаафари.

Согласно информации, причиной отзыва посла стал вовсе не дипломатический конфликт с Ираном, а разошедшаяся в интернете видеозапись.

Аль-Мусави был одним из ораторов на проходившей в Тегеране конференции. Его выступление было прервано находившимися в зале гражданами Ирака, которые обвинили правительство в сложившейся в стране тяжелой ситуации. Дипломат начал их оскорблять.

"МИД выражает сожаление в связи с безответственным поведением посла, его неуважением к согражданам. Начато расследование, по завершении которого будут приняты необходимые меры", - говорится в заявлении министерства.