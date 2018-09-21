США ввели санкции против Китая из-за покупки Су-35 и С-400

Соединённые Штаты ввели санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. В том числе они коснулись его главы Ли Шанфу.

Как передает islam.az, об этом сообщили в Минфине США.

"Мы пошли на такой шаг, поскольку Китай осуществил закупку 10 истребителей компании "Сухой", а именно Су-35, в декабре 2017 года, что было уже после вступления в силу CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Они также осуществили закупку нескольких систем С-400 в январе текущего года", — сообщил представитель администрации США.

Он отметил, что сделки обсуждались китайской стороной с "Рособоронэкспортом", который находится в санкционном списке США.

Вместе с этим американский источник заявил, что конечной целью этих санкций является давление на Россию, наказание её за "злонамеренную деятельность".