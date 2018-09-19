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Новости » Ислам в вопросах

Кем был Зейд ибн Аргам?

Читатель спрашивает: Кем был Зейд ибн Аргам?

Зейд ибн Аргам был видным сподвижником Пророка (с) и принял участие в 17-ти походах в бытность Посланника (с).

Во время похода Бани-Мусталиг Зейд услышал разговор мунафиков, внедрившихся в ряды мусульман, и оповестил об этом Пророка (с). Мунафики решили оклеветать Зейда. Однако после откровения, ниспосланного Пророку (с), выяснилось, что Зейд говорил правду.

В битве Сиффейн Зейд сражался на стороне имама Али (а). Когда отрезанные головы шехидов Кербелы были доставлены в Куфу, и Убейдуллах ибн Зийад решил поиздеваться над отрубленной головой имама Хусейна (а), Зейд ибн Аргам. Решительно осудил его.

Однако некоторые предания ставят под сомнение лояльное отношений Зейда к имаму Али (а). В них отмечается, что Зейд отвергал событие Гадир-Хум, и после проклятия Али (а), ослеп.

Зейд ибн Аргам умер в 68 году хиджры (687-688) в Куфе.


Опубликовано:21 Сентябрь, 2018  12:30, ]]>Печать]]>
 
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