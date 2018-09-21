Президент принимает участие в заседании Парламента (ФОТО)

Сегодня в Милли Меджлисе проходит торжественное заседание по случаю 100-летнего юбилея Парламента Азербайджана.

Как сообщает Islam.az, в мероприятии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и многочисленные гости из-за рубежа.

Глава государства произнес речь на заседании.

В частности, президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан является примером успеха на карте мира, страна проводит всецело независимую политику.

Азербайджан полностью обеспечивает свои национальные интересы, и азербайджанский парламент играет в этом деле важную роль.

Затем участники мероприятия по случаю 100-летия азербайджанского парламента сделали фото на память.