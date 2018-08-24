Массовые аресты в турецкой армии

Генпрокуратура Анкары выдала ордера на задержание 110 действующих военных из рядов Военно-воздушных сил Турции в рамках продолжающегося расследования деятельности путчистов, передает İslam.az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает в пятницу телеканал NTV, они подозреваются в причастности к «террористической организации гюленистов» (FETO).

Среди подозреваемых в основном младший офицерский и сержантский состав, а также несколько офицеров в званиях от капитана до полковника. Следствие считает, что эти лица состояли в FETO и регулярно координировали свою деятельность с представителями организации вне армейских структур.

Задержания подозреваемых начались утром в пятницу и проходят в 15 провинциях страны.

Двумя годами ранее, 15 июля 2016 года группа солдат и офицеров Вооруженных сил Турции предприняла попытку государственного переворота и захвата президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Мятеж был подавлен лояльными главе республики войсками, организаторы-«гюленисты» арестованы и приговорены к различным тюремным срокам.