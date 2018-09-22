На военном параде в Иране совершен теракт, погибли 24 военнослужащих (ФОТО, ВИДЕО)

В результате теракта на военном параде в городе Ахваз на юге Ирана погибли 10 военнослужащих, 2 террориста были обезврежены.

Информацию распространило агентство Tasnim.

Сообщается, что двое террористов скрылись с места происшествия.

Об организаторах теракта официальной информации не сообщается.

Отметим, что 22 сентября начался первый день недели "Священной защиты" в Иране. В этой связи во всех городах страны проводится военный парад. Президент Исламской Республики Хасан Роухани и председатель парламента Али Лариджани приняли участие в этом мероприятии в столице страны.

В параде участвуют 600 боевых кораблей.