Читатель спрашивает: Что означает слово «бедняк», встречающееся в религиозных источниках?

По шариату бедняком называется человек, который не обладает средствами для своего проживания и проживания членов семьи в течение года, а также лишен возможности заработать эти средства. Остальные мусульмане обязаны оказывать таким людям материальную поддержку. Именно им следует выплачивать закят, закят фитр, фидйу, кяффаре, а также милостыню.

Существуют и правила поведения бедняка. Он не должен унижаться, не ожидать постоянной помощи от окружающих, всегда должен искать средство для проживания, стараться найти для себя халяльный заработок, довольствоваться тем, что дают. В Коране о таких людях сказано: «Милостыня полагается беднякам, которые задержаны на пути Аллаха или не могут передвигаться по земле. Неосведомленный считает их богачами по причине их скромности. Ты узнаешь их по приметам: они не выпрашивают у людей милостыню настойчиво. Какое бы добро вы ни израсходовали, Аллах знает об этом» (Багара, 273).