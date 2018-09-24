В Иране объявлен национальный траур по жертвам теракта в Ахвазе

Правительство Ирана объявило понедельник, 24 сентября, днем траура по жертвам теракта на военном параде в городе Ахваз. Жертвами террористов, которые накануне утром обстреляли участников и зрителей парада из автоматов, стали 28 человек. Ранены еще 60 человек, сообщает İslam.az.

День похорон жертв теракта и объявлен днем национального траура, передает РИА Новости. Правительство Ирана выразило соболезнования семьям жертв и пострадавших в результате теракта.

По сообщению агентства IRNA, ответственность за теракт взяла на себя связанная с Саудовской Аравией группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе".

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что к атаке на военном параде в Ахвазе причастны США и "одна из южных стран Персидского залива".