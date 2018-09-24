Число погибших в столкновениях в Триполи выросло до 115 человек

Число погибших в результате столкновений в ливийском Триполи увеличилось до 115 человек, 560 получили ранения.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает ливийский портал Al-Wasat со ссылкой на заявление военного госпиталя при управлении по делам раненых в Триполи.

"Военный госпиталь при управлении по делам раненых в Триполи объявил, что всего в столкновениях, которые вспыхнули Триполи 26 августа, погибли 115 человек, 560 получили ранения", — пишет портал. По его данным, среди пострадавших 383 человека с ранениями тяжелой и средней тяжести, 177 с незначительными ранениями.