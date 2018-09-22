Читатель спрашивает: Как следует сидеть во время намаза?

При произношении ташаххуда и приветствия, а также между земными поклонами намаза следует сидеть. При этом желательно расположить ладони на лодыжках, держать пальцы прямо и сомкнутыми. Правую ногу следует расположить на левой так, чтобы поверхность левой соприкасалась с полом. Следует держать осанку ровно, не двигаться. Будет лучше, если женщины будут держать лодыжки сомкнутыми.

Согласно мазхабу ахли-сунны, мужчины садятся на левую ногу, упирая пальцы правой ноги в пол, держа ее прямо в направлении киблы. Женщины же обе ноги направляют в правую сторону. Также, при произношении ташаххуда, желательным деянием считается протягивание вперед правого пальца и его движение вверх-вниз.