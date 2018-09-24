Ученые назвали самую вредную для сна позу

Исследователи из американской Клиники Майо выяснили, что сон на животе может стать причиной множества проблем со здоровьем. Именно такая поза признана самой неподходящей для ночного отдыха.

Как передает İslam.az, такое положение не дает людям возможности свободно поворачивать голову и шею, а также правильно дышать. Кроме того, эта поза приводит к затеканию мышц шеи и сдавливанию сосудов.

Отмечается также, что во время сна на животе у людей изгибается спина, из-за чего внутренние органы испытывают более сильное давление, как и мышцы спины.

Любителям этой позы исследователи посоветовали класть под живот подушку.

Тут уместно ыбло бы напомнить один хадис: "Однажды сириец спросил у имама Али (а) о позах во время сна. Имам ответил: "Существует 4 вида поз для сна. Пророки спят на спине; их глаза не дремлят, они в ожидании откровений. Верующие спят на правом боку, лицом к кибле. Правители спят на левом боку, чтобы съеденное было переварено. Сатана же и его братья (помощники), умственно отсталые и больные спят на животе" ("Бихаруль-анвар", т.76, стр. 186-187).