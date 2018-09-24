В Китае заблокировано 4 тысячи сайтов

Власти Китайской Народной Республики заблокировали более 4 тыс. веб-сайтов и аккаунтов, которые, по мнению Пекина, содержат запрещенный контент.

Как передает Islam.az, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление по противодействию нелегальным и порнографическим публикациям КНР.

Были заблокированы сайт и учетные записи пользователей в социальных сетях, которые заподозрены в мошенничестве, вербовке в различные религиозные организации, распространении порнографии и даже в «распространении слухов».

Кампания по выявлению распространения «вредного контента» в сети стартовала в Китае в мае этого года. На данный момент были выявлены 120 нарушений, предписания об их устранении получили 230 фирм.