На Ближнем Востоке ответили на угрозы Трампа

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех ответил американскому президенту Дональду Трампу, обвинившему страны Ближнего Востока в повышении цен не нефть.

По словам аль-Фалеха, он не оказывает влияние на цены на нефть.

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане выразил надежду, что твит Трампа не повлияет на позицию участников ОПЕК+ и не заставят их следовать его инструкциям, передает Shana.

«ОПЕК - независимая от Соединенных Штатов организация и надеюсь, что таковой и останется», - сказал Зангане.

Он добавил, что заявление лидера США является «самым большим оскорблением» в адрес государств региона, которые являются союзниками Соединенных Штатов.

Ранее Трамп заявил, что ближневосточные страны не смогут обеспечить собственную безопасность без помощи американской стороны. Заявление лидера США вызвано повышением цен на нефть со стороны ОПЕК. Трамп пообещал запомнить это.