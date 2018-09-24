Столкновения в Газе: погиб палестинец

Один палестинец погиб, 14 получили ранения в столкновениях с израильской армией на востоке сектора Газа.
Как передает İslam.az, об этом сообщил представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра в своем Twitter.
Выступления продолжают пятимесячную череду протестных акций «Великого марша возвращения», которые проходят каждую пятницу с участием тысяч жителей анклава.
«Один человек погиб, 14 пострадали на востоке Газы», - написал аль-Кидра.
Он добавил, что они получили различные ранения.