Столкновения в Газе: погиб палестинец

Один палестинец погиб, 14 получили ранения в столкновениях с израильской армией на востоке сектора Газа.

Как передает İslam.az, об этом сообщил представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра в своем Twitter.

Выступления продолжают пятимесячную череду протестных акций «Великого марша возвращения», которые проходят каждую пятницу с участием тысяч жителей анклава.

«Один человек погиб, 14 пострадали на востоке Газы», - написал аль-Кидра.

Он добавил, что они получили различные ранения.