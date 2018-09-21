Закрылся Бакинский исламский университет

Бакинский исламский университет прекратил свою деятельность.

Об этом сообщила глава пресс-службы Управления мусульман Кавказа Рагима Дадашева.

По ее словам, УМК, будучи учредителем Бакинского исламского университета, приняло решение о прекращении его деятельности:

«Решение связано с открытием Института богословия. В институт осуществляется бесплатный прием студентов по данным специальностям. Была проделана соответствующая работа по размещению в Институт богословия студентов, принятых в этом году в университет».

Рагима Дадашева отметила, что студенты других курсов продолжат учебу.